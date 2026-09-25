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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 10
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728513
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

Видеокамера Tiandy представляет собой современное и надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и функциональность. Разработанная для работы в самых экстремальных условиях, эта купольная камера легко справится с любыми погодными воздействиями благодаря своей прочной конструкции с классом защиты IP66. Стильный белый корпус камеры отлично впишется в любой экстерьер. Одна из ключевых особенностей этой модели — высокое разрешение 2688x1520 пикселей, обеспечивающее четкое и детализированное видео. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере снимать в условиях сложного освещения, обеспечивая баланс между светлыми и темными участками кадра. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки гарантирует качественное изображение круглосуточно. Камера поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает ее установку за счет сокращения количества необходимых кабелей. Микрофон обеспечивает запись аудио, расширяя возможности наблюдения и анализа событий. Для хранения данных камера предлагает возможность использования microSD карт памяти объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное время записи без необходимости частого архивирования данных. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает видеокамеру Tiandy универсальным решением для любых климатических условий, обеспечивая бесперебойную работу в холодное зимнее утро или жаркий летний день. Всё это делает её отличным выбором для обеспечения безопасности и контроля на открытых пространствах.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой современное и надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и функциональность. Разработанная для работы в самых экстремальных условиях, эта купольная камера легко справится с любыми погодными воздействиями благодаря своей прочной конструкции с классом защиты IP66. Стильный белый корпус камеры отлично впишется в любой экстерьер. Одна из ключевых особенностей этой модели — высокое разрешение 2688x1520 пикселей, обеспечивающее четкое и детализированное видео. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере снимать в условиях сложного освещения, обеспечивая баланс между светлыми и темными участками кадра. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки гарантирует качественное изображение круглосуточно. Камера поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает ее установку за счет сокращения количества необходимых кабелей. Микрофон обеспечивает запись аудио, расширяя возможности наблюдения и анализа событий. Для хранения данных камера предлагает возможность использования microSD карт памяти объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное время записи без необходимости частого архивирования данных. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает видеокамеру Tiandy универсальным решением для любых климатических условий, обеспечивая бесперебойную работу в холодное зимнее утро или жаркий летний день. Всё это делает её отличным выбором для обеспечения безопасности и контроля на открытых пространствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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