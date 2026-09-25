Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
Видеокамера HikVision — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую защиту от внешних воздействий. Оснащенная встроенным микрофоном, она обеспечивает не только качественное визуальное, но и аудио наблюдение, что увеличивает эффективность контроля над охраняемой зоной. Корпус камеры выполнен в белом цвете с высокой степенью защиты IP66, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, включая дождь, пыль и резкие перепады температуры. Камера может стабильно функционировать в условиях экстремальных температур от -40 до +60 °С, что делает ее идеальным решением для большинства климатических зон. Купольный дизайн устройства способствует его прочности и защищенности, а также минимизации вандальных воздействий, увеличивая срок эксплуатации камеры. Поддержка карт памяти microSD объемом до 128 ГБ позволяет локально сохранять большие объемы видеозаписей, обеспечивая надежную независимость от сетевых хранилищ. В основе камеры лежит высококачественная матрица с разрешением 1.3 мегапикселя, что, в сочетании с максимальным разрешением съемки 3840x2160 пикселей, обеспечивает детализированное и четкое изображение. Наличие цифрового WDR (широкий динамический диапазон) позволяет корректировать яркость и контрастность изображения в сложных условиях освещенности, предотвращая пересветы и затенения в кадре. ИК подсветка дополняет возможности камеры, обеспечивая качественное ночное видение, а порт RJ-45 открывает дополнительные возможности для интеграции в сеть и удаленного доступа к видеопотоку. Видео камера HikVision это отличное решение для тех, кто ищет надежное оборудование для надежного и качественного наружного видеонаблюдения.
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