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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731736
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)

Видеокамера HikVision — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую защиту от внешних воздействий. Оснащенная встроенным микрофоном, она обеспечивает не только качественное визуальное, но и аудио наблюдение, что увеличивает эффективность контроля над охраняемой зоной. Корпус камеры выполнен в белом цвете с высокой степенью защиты IP66, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, включая дождь, пыль и резкие перепады температуры. Камера может стабильно функционировать в условиях экстремальных температур от -40 до +60 °С, что делает ее идеальным решением для большинства климатических зон. Купольный дизайн устройства способствует его прочности и защищенности, а также минимизации вандальных воздействий, увеличивая срок эксплуатации камеры. Поддержка карт памяти microSD объемом до 128 ГБ позволяет локально сохранять большие объемы видеозаписей, обеспечивая надежную независимость от сетевых хранилищ. В основе камеры лежит высококачественная матрица с разрешением 1.3 мегапикселя, что, в сочетании с максимальным разрешением съемки 3840x2160 пикселей, обеспечивает детализированное и четкое изображение. Наличие цифрового WDR (широкий динамический диапазон) позволяет корректировать яркость и контрастность изображения в сложных условиях освещенности, предотвращая пересветы и затенения в кадре. ИК подсветка дополняет возможности камеры, обеспечивая качественное ночное видение, а порт RJ-45 открывает дополнительные возможности для интеграции в сеть и удаленного доступа к видеопотоку. Видео камера HikVision это отличное решение для тех, кто ищет надежное оборудование для надежного и качественного наружного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую защиту от внешних воздействий. Оснащенная встроенным микрофоном, она обеспечивает не только качественное визуальное, но и аудио наблюдение, что увеличивает эффективность контроля над охраняемой зоной. Корпус камеры выполнен в белом цвете с высокой степенью защиты IP66, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, включая дождь, пыль и резкие перепады температуры. Камера может стабильно функционировать в условиях экстремальных температур от -40 до +60 °С, что делает ее идеальным решением для большинства климатических зон. Купольный дизайн устройства способствует его прочности и защищенности, а также минимизации вандальных воздействий, увеличивая срок эксплуатации камеры. Поддержка карт памяти microSD объемом до 128 ГБ позволяет локально сохранять большие объемы видеозаписей, обеспечивая надежную независимость от сетевых хранилищ. В основе камеры лежит высококачественная матрица с разрешением 1.3 мегапикселя, что, в сочетании с максимальным разрешением съемки 3840x2160 пикселей, обеспечивает детализированное и четкое изображение. Наличие цифрового WDR (широкий динамический диапазон) позволяет корректировать яркость и контрастность изображения в сложных условиях освещенности, предотвращая пересветы и затенения в кадре. ИК подсветка дополняет возможности камеры, обеспечивая качественное ночное видение, а порт RJ-45 открывает дополнительные возможности для интеграции в сеть и удаленного доступа к видеопотоку. Видео камера HikVision это отличное решение для тех, кто ищет надежное оборудование для надежного и качественного наружного видеонаблюдения.
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