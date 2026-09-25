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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728485
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х12
Вес, г.
700

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм

Видеокамера HikVision – это надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для уличной установки благодаря своей защите от пыли и влаги уровня IP67. Корпус камеры выполнен в купольной форме и окрашен в белый цвет, что обеспечивает как эстетичность, так и устойчивость к внешним воздействиям. Камера снабжена высококачественной 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение в 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкие и детализированные изображения. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности. Благодаря встроенному микрофону, устройство также записывает звук, что расширяет возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ позволяет хранить большой объем видеозаписей непосредственно на устройстве. Функциональность камеры сохраняется в широком диапазоне температур – от -40 до +60 °C, что делает ее надежной как в суровые зимние, так и в жаркие летние дни. Вес камеры составляет 0,53 кг, что упрощает процесс монтажа. Эта видеокамера от HikVision является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное решение для уличного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision – это надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для уличной установки благодаря своей защите от пыли и влаги уровня IP67. Корпус камеры выполнен в купольной форме и окрашен в белый цвет, что обеспечивает как эстетичность, так и устойчивость к внешним воздействиям. Камера снабжена высококачественной 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение в 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкие и детализированные изображения. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности. Благодаря встроенному микрофону, устройство также записывает звук, что расширяет возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ позволяет хранить большой объем видеозаписей непосредственно на устройстве. Функциональность камеры сохраняется в широком диапазоне температур – от -40 до +60 °C, что делает ее надежной как в суровые зимние, так и в жаркие летние дни. Вес камеры составляет 0,53 кг, что упрощает процесс монтажа. Эта видеокамера от HikVision является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное решение для уличного видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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