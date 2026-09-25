Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1
Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Эта цилиндрическая камера, выполненная в элегантном белом корпусе, имеет степень защиты IP67, что гарантирует бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая дождь и пыль. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает хорошую видимость в условиях с контрастным освещением. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а наличие микрофона обеспечивает запись аудио рядом с видеозаписью. Хотя данная модель не поддерживает Wi-Fi-соединение, предусмотрена возможность хранения данных на карты памяти microSD с максимальной емкостью до 512 ГБ. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tiandy славится своей надежностью и современными технологиями, и эта камера не является исключением, гарантируя безопасность и контроль над вашей собственностью круглосуточно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 120 руб.2280 руб. в СплитВидеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hi...
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 500 руб.2625 руб. в Сплит4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техн...
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 900 руб.2725 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитУличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIG...
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1