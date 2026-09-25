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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728436
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х8
Вес, г.
410

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1

Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Эта цилиндрическая камера, выполненная в элегантном белом корпусе, имеет степень защиты IP67, что гарантирует бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая дождь и пыль. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает хорошую видимость в условиях с контрастным освещением. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а наличие микрофона обеспечивает запись аудио рядом с видеозаписью. Хотя данная модель не поддерживает Wi-Fi-соединение, предусмотрена возможность хранения данных на карты памяти microSD с максимальной емкостью до 512 ГБ. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tiandy славится своей надежностью и современными технологиями, и эта камера не является исключением, гарантируя безопасность и контроль над вашей собственностью круглосуточно.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Эта цилиндрическая камера, выполненная в элегантном белом корпусе, имеет степень защиты IP67, что гарантирует бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая дождь и пыль. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает хорошую видимость в условиях с контрастным освещением. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а наличие микрофона обеспечивает запись аудио рядом с видеозаписью. Хотя данная модель не поддерживает Wi-Fi-соединение, предусмотрена возможность хранения данных на карты памяти microSD с максимальной емкостью до 512 ГБ. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tiandy славится своей надежностью и современными технологиями, и эта камера не является исключением, гарантируя безопасность и контроль над вашей собственностью круглосуточно.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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