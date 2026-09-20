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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 8
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 8
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 507544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
9 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм

IP-камера DS-2CD2083G2-IU является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
IP-камера DS-2CD2083G2-IU является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - этот товар вы можете купить по цене 9220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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