Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб.
В наличии
Код товара: 507544
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
IP-камера DS-2CD2083G2-IU является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
IP-камера DS-2CD2083G2-IU является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм - этот товар вы можете купить по цене 9220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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