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Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый

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Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257722
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, г.
313

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый

Модель базируется на высокочувствительной (0.005 лк) матрице с потенциалом записи цветной картинки даже при недостаточном освещении — переход в ч/б режим не понадобится вплоть до полной темноты.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
Модель базируется на высокочувствительной (0.005 лк) матрице с потенциалом записи цветной картинки даже при недостаточном освещении — переход в ч/б режим не понадобится вплоть до полной темноты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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