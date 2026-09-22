Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU)
Видеокамера Imou — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и широкий функционал. Оснащенная прочным цилиндрическим корпусом белого цвета, камера идеально подходит для установки на улице, выдерживая экстремальные температуры от -30 до +60 °С. С разрешением матрицы 2 мегапикселя и разрешением видео 1920x1080 пикселей, эта камера захватывает четкие и детализированные кадры. Наличие аппаратного WDR существенно улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, минимизируя эффект засветки и теней. Благодаря встроенному микрофону камера предоставляет возможность как визуального, так и аудио наблюдения, что расширяет возможности контроля за объектом. Функция "день/ночь" и ИК-подсветка обеспечивают стабильное и качественное изображение в условиях недостаточного освещения или в полной темноте. Камера поддерживает подключение через Wi-Fi и оснащена портом RJ-45 для более стабильного соединения, если это необходимо. Это позволяет легко интегрировать устройство в существующую сеть видеонаблюдения. Дополнительное удобство обеспечивает возможность установки карты памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить записи локально. Видеокамера Imou — это сочетание современных технологий и простоты использования, создающее безопасное пространство в любых условиях.
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