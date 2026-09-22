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Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)

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Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727871
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Характеристики

Бренд
Imou
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
660

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)

Видеокамера Imou — ваш надежный страж на улице. Благодаря купольному корпусу и белому цвету камера гармонично впишется в любой экстерьер, не привлекая лишнего внимания. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают четкое и детализированное изображение днем и ночью. Встроенная функция WDR цифровой и поддержка режима день/ночь гарантируют отличную картинку даже при сложном освещении. Инфракрасная подсветка помогает контролировать территорию 24/7. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит вокруг. Камера поддерживает Wi-Fi для быстрой и удобной настройки. Благодаря поддержке карт памяти microSD объемом до 256 ГБ хранить запись можно прямо на устройстве — и не переживать о месте. Вес всего 0,35 кг облегчает монтаж и делает Imou универсальным вариантом для уличной установки.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)




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Характеристики
Бренд
Imou
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Imou — ваш надежный страж на улице. Благодаря купольному корпусу и белому цвету камера гармонично впишется в любой экстерьер, не привлекая лишнего внимания. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают четкое и детализированное изображение днем и ночью. Встроенная функция WDR цифровой и поддержка режима день/ночь гарантируют отличную картинку даже при сложном освещении. Инфракрасная подсветка помогает контролировать территорию 24/7. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит вокруг. Камера поддерживает Wi-Fi для быстрой и удобной настройки. Благодаря поддержке карт памяти microSD объемом до 256 ГБ хранить запись можно прямо на устройстве — и не переживать о месте. Вес всего 0,35 кг облегчает монтаж и делает Imou универсальным вариантом для уличной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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