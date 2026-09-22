Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)
Видеокамера Imou — ваш надежный страж на улице. Благодаря купольному корпусу и белому цвету камера гармонично впишется в любой экстерьер, не привлекая лишнего внимания. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают четкое и детализированное изображение днем и ночью. Встроенная функция WDR цифровой и поддержка режима день/ночь гарантируют отличную картинку даже при сложном освещении. Инфракрасная подсветка помогает контролировать территорию 24/7. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит вокруг. Камера поддерживает Wi-Fi для быстрой и удобной настройки. Благодаря поддержке карт памяти microSD объемом до 256 ГБ хранить запись можно прямо на устройстве — и не переживать о месте. Вес всего 0,35 кг облегчает монтаж и делает Imou универсальным вариантом для уличной установки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитВидеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hi...
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)
-
В наличииЦена 9 860 руб.2465 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 10 960 руб.2740 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)