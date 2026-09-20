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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840х2160
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512391
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
10 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840х2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840х2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm) - купить по цене 10320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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