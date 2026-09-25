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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 8
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728371
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
720

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый

Сетевая IP видеокамера Hikvision. DS-2CD2143G2-I(2.8mm) — IP-камера Hikvision купольного типа с объективом 2.8 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.af), выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-67. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю).

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая IP видеокамера Hikvision. DS-2CD2143G2-I(2.8mm) — IP-камера Hikvision купольного типа с объективом 2.8 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.af), выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-67. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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