Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728371
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
720
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый
Сетевая IP видеокамера Hikvision. DS-2CD2143G2-I(2.8mm) — IP-камера Hikvision купольного типа с объективом 2.8 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.af), выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-67. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 500 руб.2625 руб. в Сплит4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техн...
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 900 руб.2725 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитУличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIG...
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2...
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2783G2-IZS 2.8-12мм
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Сетевая IP видеокамера Hikvision. DS-2CD2143G2-I(2.8mm) — IP-камера Hikvision купольного типа с объективом 2.8 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.af), выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-67. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю).
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-I (2.8mm) белый