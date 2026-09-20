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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром

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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 1
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 2
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 3
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 4
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 3
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 4
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
10 290 руб.  12 960 руб. 
Начислим 618 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541815
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром
10 290 руб. -21%
12 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Особенности
стандарт крепления 3/8 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х22х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Особенности
стандарт крепления 3/8 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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