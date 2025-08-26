Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541265
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
16.7
Ширина, см
7.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, кг.
5.5
Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-20 напряжением 12В и емкостью 20Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
16.7
Ширина, см
7.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
20
Страна производитель
Китай
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-20 напряжением 12В и емкостью 20Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл полностью заряжен. Упаковка плохая, тонкий пакетик и однослойный картон. Болтики в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
качество отличное, ёмкость соответствует заявленной
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, проверил заряд, он полностью заряжен. В комплекте идут винты с гайками. Благодарю продавца и рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор. Использую в лодке. Месяц, полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял. но на вид все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,пришёл заряженный,для моих нужд хватает часов на 9,пока всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка акумулятор приехал заряженный заряд держит отлично продавца советую помог с выбором
Достоинства:
Комментарий:
Пришол быстро,болты в комплекте, подключил к эхолоту зарядка 12.8 с коробки поставил подзарядиться
Достоинства:
Комментарий:
Купил для эхолота, спустя 25-30 часов катания заряд так и остался 100% и 12.7В. Однозначно отличный аккум.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным 12.84 вольта, пока доволен, дальше посмотрим как будет работать с генератором лодочного мотора.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор отличный, по весу тяжёлый, трудится на бесперебойнике, держит хорошо, звезду снял за неточное описание, обещали жк индикатор, которого в этой модели нет...
Достоинства:
Комментарий:
для бытовых газовых котлов на пару часов хватает заряда
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает в условиях неотапливпемого чердака
Достоинства:
Комментарий:
Хотелось что бы упаковывали при доставке хотя бы в картон и скотчем замотать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли с разорванной упаковкой, но это скорее вопросы к службе доставки. На картинке клеммы со сквозным отверстием, а на деле резьбовые (что даже лучше, болты М5 с шайбами и граверами идут в комплекте).
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в мотосабвку. Подошел по размеру. В минус 30 отлично справлялся
Достоинства:
Комментарий:
В работе пока не испытывал но уверен что всё будет хорошо.
Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл полностью заряжен. Упаковка плохая, тонкий пакетик и однослойный картон. Болтики в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
качество отличное, ёмкость соответствует заявленной
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, проверил заряд, он полностью заряжен. В комплекте идут винты с гайками. Благодарю продавца и рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор. Использую в лодке. Месяц, полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял. но на вид все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,пришёл заряженный,для моих нужд хватает часов на 9,пока всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка акумулятор приехал заряженный заряд держит отлично продавца советую помог с выбором
Достоинства:
Комментарий:
Пришол быстро,болты в комплекте, подключил к эхолоту зарядка 12.8 с коробки поставил подзарядиться
Достоинства:
Комментарий:
Купил для эхолота, спустя 25-30 часов катания заряд так и остался 100% и 12.7В. Однозначно отличный аккум.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным 12.84 вольта, пока доволен, дальше посмотрим как будет работать с генератором лодочного мотора.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор отличный, по весу тяжёлый, трудится на бесперебойнике, держит хорошо, звезду снял за неточное описание, обещали жк индикатор, которого в этой модели нет...
Достоинства:
Комментарий:
для бытовых газовых котлов на пару часов хватает заряда
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает в условиях неотапливпемого чердака
Достоинства:
Комментарий:
Хотелось что бы упаковывали при доставке хотя бы в картон и скотчем замотать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли с разорванной упаковкой, но это скорее вопросы к службе доставки. На картинке клеммы со сквозным отверстием, а на деле резьбовые (что даже лучше, болты М5 с шайбами и граверами идут в комплекте).
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в мотосабвку. Подошел по размеру. В минус 30 отлично справлялся
Достоинства:
Комментарий:
В работе пока не испытывал но уверен что всё будет хорошо.