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Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач

17 Отзывы
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Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541265
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
16.7
Ширина, см
7.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, кг.
5.5

Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач

Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-20 напряжением 12В и емкостью 20Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл полностью заряжен. Упаковка плохая, тонкий пакетик и однослойный картон. Болтики в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Виктор Меркулов

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное, ёмкость соответствует заявленной
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, проверил заряд, он полностью заряжен. В комплекте идут винты с гайками. Благодарю продавца и рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Эрик Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор. Использую в лодке. Месяц, полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял. но на вид все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,пришёл заряженный,для моих нужд хватает часов на 9,пока всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка акумулятор приехал заряженный заряд держит отлично продавца советую помог с выбором
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришол быстро,болты в комплекте, подключил к эхолоту зарядка 12.8 с коробки поставил подзарядиться
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для эхолота, спустя 25-30 часов катания заряд так и остался 100% и 12.7В. Однозначно отличный аккум.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным 12.84 вольта, пока доволен, дальше посмотрим как будет работать с генератором лодочного мотора.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор отличный, по весу тяжёлый, трудится на бесперебойнике, держит хорошо, звезду снял за неточное описание, обещали жк индикатор, которого в этой модели нет...
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
для бытовых газовых котлов на пару часов хватает заряда
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Владислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает в условиях неотапливпемого чердака
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хотелось что бы упаковывали при доставке хотя бы в картон и скотчем замотать.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли с разорванной упаковкой, но это скорее вопросы к службе доставки. На картинке клеммы со сквозным отверстием, а на деле резьбовые (что даже лучше, болты М5 с шайбами и граверами идут в комплекте).
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в мотосабвку. Подошел по размеру. В минус 30 отлично справлялся
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2024
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
В работе пока не испытывал но уверен что всё будет хорошо.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
16.7
Ширина, см
7.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
20
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-20 напряжением 12В и емкостью 20Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл полностью заряжен. Упаковка плохая, тонкий пакетик и однослойный картон. Болтики в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Виктор Меркулов

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное, ёмкость соответствует заявленной
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, проверил заряд, он полностью заряжен. В комплекте идут винты с гайками. Благодарю продавца и рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Эрик Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор. Использую в лодке. Месяц, полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял. но на вид все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,пришёл заряженный,для моих нужд хватает часов на 9,пока всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка акумулятор приехал заряженный заряд держит отлично продавца советую помог с выбором
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришол быстро,болты в комплекте, подключил к эхолоту зарядка 12.8 с коробки поставил подзарядиться
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для эхолота, спустя 25-30 часов катания заряд так и остался 100% и 12.7В. Однозначно отличный аккум.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным 12.84 вольта, пока доволен, дальше посмотрим как будет работать с генератором лодочного мотора.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор отличный, по весу тяжёлый, трудится на бесперебойнике, держит хорошо, звезду снял за неточное описание, обещали жк индикатор, которого в этой модели нет...
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
для бытовых газовых котлов на пару часов хватает заряда
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Владислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает в условиях неотапливпемого чердака
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хотелось что бы упаковывали при доставке хотя бы в картон и скотчем замотать.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли с разорванной упаковкой, но это скорее вопросы к службе доставки. На картинке клеммы со сквозным отверстием, а на деле резьбовые (что даже лучше, болты М5 с шайбами и граверами идут в комплекте).
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в мотосабвку. Подошел по размеру. В минус 30 отлично справлялся
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2024
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
В работе пока не испытывал но уверен что всё будет хорошо.


Батарея для ИБП Delta GEL 12-20 12В 20Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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