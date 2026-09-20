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Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) купить с доставкой в Москве
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Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20)

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Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 4
Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 5
Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 1
  • Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 2
  • Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 3
  • Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 4
  • Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 5
  • Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539504
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20)

Bluetooth гарнитура Digma BT-20 ANC благодаря качественному звучанию, удобству и функциональности отлично подойдет для повседневного использования. Основа модели – динамики с поддержкой широкого частотного диапазона, что вкупе с системой подавления шумов обеспечит для вас приятный и качественный звук, позволяя насладиться любимыми песнями, книгами и другим контентом даже в самом шумном окружении. Кроме того, данная гарнитура оснащена микрофоном, при помощи которого вы сможете комфортно совершать аудиозвонки. Гарнитура Digma BT-20 ANC отличается строгим дизайном и выполнена в пластиковом корпусе. За счет небольшого веса, а также накладной конструкции с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами устройство обеспечит комфортное использование в течение длительного времени. Кроме того, благодаря возможности складывания модель обладает компактными размерами, за счет чего вы легко сможете брать ее с собой. Гарнитура подключается при помощи Bluetooth или AUX-кабеля, что обеспечивает полную совместимость с самыми разными устройствами. Для удобного использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. Питание модели осуществляется от аккумулятора, способного обеспечить автономность до 10.5 ч.

Отзывы о товаре Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Описание
Bluetooth гарнитура Digma BT-20 ANC благодаря качественному звучанию, удобству и функциональности отлично подойдет для повседневного использования. Основа модели – динамики с поддержкой широкого частотного диапазона, что вкупе с системой подавления шумов обеспечит для вас приятный и качественный звук, позволяя насладиться любимыми песнями, книгами и другим контентом даже в самом шумном окружении. Кроме того, данная гарнитура оснащена микрофоном, при помощи которого вы сможете комфортно совершать аудиозвонки. Гарнитура Digma BT-20 ANC отличается строгим дизайном и выполнена в пластиковом корпусе. За счет небольшого веса, а также накладной конструкции с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами устройство обеспечит комфортное использование в течение длительного времени. Кроме того, благодаря возможности складывания модель обладает компактными размерами, за счет чего вы легко сможете брать ее с собой. Гарнитура подключается при помощи Bluetooth или AUX-кабеля, что обеспечивает полную совместимость с самыми разными устройствами. Для удобного использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. Питание модели осуществляется от аккумулятора, способного обеспечить автономность до 10.5 ч.
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Доставка
Отзывы


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