Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20)
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Характеристики
Описание товара Наушники Digma BT-20 ANC черный (BT20)
Bluetooth гарнитура Digma BT-20 ANC благодаря качественному звучанию, удобству и функциональности отлично подойдет для повседневного использования. Основа модели – динамики с поддержкой широкого частотного диапазона, что вкупе с системой подавления шумов обеспечит для вас приятный и качественный звук, позволяя насладиться любимыми песнями, книгами и другим контентом даже в самом шумном окружении. Кроме того, данная гарнитура оснащена микрофоном, при помощи которого вы сможете комфортно совершать аудиозвонки. Гарнитура Digma BT-20 ANC отличается строгим дизайном и выполнена в пластиковом корпусе. За счет небольшого веса, а также накладной конструкции с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами устройство обеспечит комфортное использование в течение длительного времени. Кроме того, благодаря возможности складывания модель обладает компактными размерами, за счет чего вы легко сможете брать ее с собой. Гарнитура подключается при помощи Bluetooth или AUX-кабеля, что обеспечивает полную совместимость с самыми разными устройствами. Для удобного использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. Питание модели осуществляется от аккумулятора, способного обеспечить автономность до 10.5 ч.
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