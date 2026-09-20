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Полка расширения Synology RX1217RP купить с доставкой в Москве
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Полка расширения Synology RX1217RP

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Полка расширения Synology RX1217RP - фото 1
Полка расширения Synology RX1217RP - фото 2
Полка расширения Synology RX1217RP - фото 3
Полка расширения Synology RX1217RP - фото 4
Полка расширения Synology RX1217RP - фото 5
Полка расширения Synology RX1217RP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Полка расширения Synology RX1217RP - фото 1
  • Полка расширения Synology RX1217RP - фото 2
  • Полка расширения Synology RX1217RP - фото 3
  • Полка расширения Synology RX1217RP - фото 4
  • Полка расширения Synology RX1217RP - фото 5
  • Полка расширения Synology RX1217RP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
242 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538089
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, набор принадлежностей, кабель питания x2, кабель расширения
Модель процессора
без процессора
Объем оперативной памяти
6 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
12 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
8 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
430.5x88x692 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х63х23
Вес, кг.
18.52

Описание товара Полка расширения Synology RX1217RP

Модуль расширения для сетевого хранилища Synology RX1217RP предназначен для увеличения емкости хранения данных. Он позволяет подключить дополнительные HDD или SSD-накопители SATA III/SATA II (интерфейс 6 Гбит/с) и увеличить объем хранилища в 2 раза. Также за счет поддержки интерфейса SATA 6 Гбит/с обеспечивается высокое качество и производительность обработки данных на установленных дисках. Модуль расширения для сетевого хранилища Synology RX1217RP имеет форм-фактор 3.5 дюйма и поддерживает диски объемом до 8 ТБ каждый. Возможна «горячая» замена HDD. Еще 2 отличия этой модели от прочих – надежность и простой дизайн.

Отзывы о товаре Полка расширения Synology RX1217RP




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, набор принадлежностей, кабель питания x2, кабель расширения
Модель процессора
без процессора
Объем оперативной памяти
6 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
12 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
8 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Развернуть
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
430.5x88x692 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль расширения для сетевого хранилища Synology RX1217RP предназначен для увеличения емкости хранения данных. Он позволяет подключить дополнительные HDD или SSD-накопители SATA III/SATA II (интерфейс 6 Гбит/с) и увеличить объем хранилища в 2 раза. Также за счет поддержки интерфейса SATA 6 Гбит/с обеспечивается высокое качество и производительность обработки данных на установленных дисках. Модуль расширения для сетевого хранилища Synology RX1217RP имеет форм-фактор 3.5 дюйма и поддерживает диски объемом до 8 ТБ каждый. Возможна «горячая» замена HDD. Еще 2 отличия этой модели от прочих – надежность и простой дизайн.
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Доставка
Отзывы


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