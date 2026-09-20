Полка расширения Synology RX1217RP
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Характеристики
Описание товара Полка расширения Synology RX1217RP
Модуль расширения для сетевого хранилища Synology RX1217RP предназначен для увеличения емкости хранения данных. Он позволяет подключить дополнительные HDD или SSD-накопители SATA III/SATA II (интерфейс 6 Гбит/с) и увеличить объем хранилища в 2 раза. Также за счет поддержки интерфейса SATA 6 Гбит/с обеспечивается высокое качество и производительность обработки данных на установленных дисках. Модуль расширения для сетевого хранилища Synology RX1217RP имеет форм-фактор 3.5 дюйма и поддерживает диски объемом до 8 ТБ каждый. Возможна «горячая» замена HDD. Еще 2 отличия этой модели от прочих – надежность и простой дизайн.
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