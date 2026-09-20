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Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18 купить с доставкой в Москве
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Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18

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Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Запрещающие знаки&quot; 36 дет. арт.8469 /18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
950 руб.  1 632 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527704
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
коробка, 36 дорожных знаков, 36 столбиков, 36 подставок
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, г.
560

Описание товара Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18

Игровой набор Нескучные игры Запрещающие знаки 8469 /18 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 36-ти знаков, 36-ти столбиков и 36-ти подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране запрещающие знаки которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.

Отзывы о товаре Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
коробка, 36 дорожных знаков, 36 столбиков, 36 подставок
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Нескучные игры Запрещающие знаки 8469 /18 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 36-ти знаков, 36-ти столбиков и 36-ти подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране запрещающие знаки которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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