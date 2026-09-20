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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
950 руб.
1 632
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527704
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Описание товара Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18
Игровой набор Нескучные игры Запрещающие знаки 8469 /18 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 36-ти знаков, 36-ти столбиков и 36-ти подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране запрещающие знаки которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.
Игровой набор Нескучные игры Запрещающие знаки 8469 /18 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 36-ти знаков, 36-ти столбиков и 36-ти подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране запрещающие знаки которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Запрещающие знаки" 36 дет. арт.8469 /18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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