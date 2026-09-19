Набор "Кухня" розовый в коробке 44046
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%7 800 руб. 13 124 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458486
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, плита, кран, металлическая раковина, шкафчик под раковиной, вытяжка, часы, полка для специй, кастрюля с крышкой, сковородка с жареным яйцом, лопатки, ложка, две емкости для специй, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х15
Вес, кг.
6.25
Описание товара Набор "Кухня" розовый в коробке 44046
Кухни Viga - это мебель мечты для маленького повара. Приготовление пищи вместе - отличное обучение через игру. Приготовьте домашние блюда вместе с ребенком!. Подойдет для ролевых игр, развития социальных навыков, воображения, мышления. Дети могут играть в повара, осваивать искусство кулинарии, придумывать разные блюда.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, плита, кран, металлическая раковина, шкафчик под раковиной, вытяжка, часы, полка для специй, кастрюля с крышкой, сковородка с жареным яйцом, лопатки, ложка, две емкости для специй, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Кухни Viga - это мебель мечты для маленького повара. Приготовление пищи вместе - отличное обучение через игру. Приготовьте домашние блюда вместе с ребенком!. Подойдет для ролевых игр, развития социальных навыков, воображения, мышления. Дети могут играть в повара, осваивать искусство кулинарии, придумывать разные блюда.
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