Дом "Коллекция" С-1293
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%2 720 руб. 5 593 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
2 стены с окном, 2 стены без окон, 1 стена с дверью, 2 карниза для штор, 2 декоративные решетки, 4 панели для пола, 2 планки и 4 детали для фасада, 4 опоры для дома, 48 защелок, 6 парапетов, 1 полукруглый парапет, 1 основание для террасы, навес, перила и лестница, 2 ящика для цветов, 6 цветов и набор ярких аппликаций
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х20
Вес, кг.
3.5
Описание товара Дом "Коллекция" С-1293
Кукольный домик Коллекция - станет прекрасным подарком для любой девочки, он легко собирается и разбирается, поэтому его удобно хранить. Домик оформлен в оригинальном дизайне, в нежных тонах, выполнен из высококачественного пластика. Максимальная высота куклы для игры 30см. Домик имеет 2 этажа: на первом этаже расположена гостинная комната, на втором - просторная терраса с навесом.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
2 стены с окном, 2 стены без окон, 1 стена с дверью, 2 карниза для штор, 2 декоративные решетки, 4 панели для пола, 2 планки и 4 детали для фасада, 4 опоры для дома, 48 защелок, 6 парапетов, 1 полукруглый парапет, 1 основание для террасы, навес, перила и лестница, 2 ящика для цветов, 6 цветов и набор ярких аппликаций
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Кукольный домик Коллекция - станет прекрасным подарком для любой девочки, он легко собирается и разбирается, поэтому его удобно хранить. Домик оформлен в оригинальном дизайне, в нежных тонах, выполнен из высококачественного пластика. Максимальная высота куклы для игры 30см. Домик имеет 2 этажа: на первом этаже расположена гостинная комната, на втором - просторная терраса с навесом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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