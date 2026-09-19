Домик Маленькой принцессы С-1433
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 360 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396514
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали домика, мебель, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х33
Вес, кг.
1.5
Описание товара Домик Маленькой принцессы С-1433
Каждая девочка - маленькая принцесса и у каждой принцессы должен быть свой маленький дворец. Кукольный Домик Маленькой Принцессы отвечает всем требованиям девочек: приятный розовый цвет стен, воздушная лестница, яркие наклейки, занавески в форме сердечек.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали домика, мебель, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Каждая девочка - маленькая принцесса и у каждой принцессы должен быть свой маленький дворец. Кукольный Домик Маленькой Принцессы отвечает всем требованиям девочек: приятный розовый цвет стен, воздушная лестница, яркие наклейки, занавески в форме сердечек.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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