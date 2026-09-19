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Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 купить с доставкой в Москве
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Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543

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Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 1
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 2
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 3
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 4
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 5
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 6
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 7
Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 1
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 2
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 3
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 4
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 5
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 6
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 7
  • Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 880 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464827
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
поднос, чашки с блюдцами (2 шт.), сахарница, сливочник, чайник, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х9
Вес, г.
750

Описание товара Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543

Набор деревянной посуды понравится девочкам и их куклам. Износоустойчивый краситель надолго охранит изделие в первозданном виде.

Отзывы о товаре Набор посуды розовый (2 персоны) в коробке 44543




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
поднос, чашки с блюдцами (2 шт.), сахарница, сливочник, чайник, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Набор деревянной посуды понравится девочкам и их куклам. Износоустойчивый краситель надолго охранит изделие в первозданном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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