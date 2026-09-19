Описание товара Набор "Готовим завтрак" красный в коробке 50721

А вы думали о том, что даже известные повара когда-то были детьми? Возможно, их любовь к профессии зародилась, когда они с важным видом готовили из песка свои первые кулинарные шедевры. Игровой набор от Viga Toys Маленький повар предназначен для малышей от 2 лет. Он позволит окунуться в магию собственной кухни и почувствовать себя великим кулинаром. Ребенок сможет самостоятельно, без помощи взрослых, приготовить свои виртуальные блюда и даже приправить их воображаемыми специями из деревянной перечницы. Он с легкостью пожарит игрушечную яичницу или наварит импровизированного супа с посудой из набора. В детский кухонный набор входят: сковорода с яйцом и кастрюля с крышкой, кухонная лопатка и половник, две баночки для специй, прихватка. Все элементы выполнены в контрастных красно-белых цветах и исключительно из природных материалов. Они максимально реалистичные и детально проработанные. С таким набором кулинара играть в ролевые игры станет еще интереснее. Дети будут готовить то, что посчитают нужным, и при этом оставаться в полной безопасности. Они смогут дать волю фантазии, станут более креативными и уверенными в своих способностях. Игровой набор от Viga Toys Маленький повар рекомендован для детских садов и центров развития. Подходит для обучения в рамках методик Монтессори и Реджио.