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Набор "Принцесса" №15:ведро большое с наклейкой,ситечко купить с доставкой в Москве
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Набор "Принцесса" №15:ведро большое с наклейкой,ситечко

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Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 1
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 2
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 3
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 4
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 5
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 6
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 7
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 8
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 9
Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 1
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 2
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 3
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 4
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 5
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 6
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 7
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 8
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 9
  • Набор &quot;Принцесса&quot; №15:ведро большое с наклейкой,ситечко - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
610 руб.  1 343 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494259
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ведро большое с наклейкой — 1 шт., лопата — 1 шт., грабли — 1 шт., ситечко большое — 1 шт., лейка — 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х45х37
Вес, г.
567

Описание товара Набор "Принцесса" №15:ведро большое с наклейкой,ситечко

Все дети любят играть на свежем воздухе! Компания «Полесье» предлагает провести время с пользой, интересно с летними наборами Disney. Ведро большое полностью украшено наклейкой с изображением персонажей из популярных мультфильмов производства Disney. Красочная наклейка не стирается, устойчива к воздействию воды и песка, так как выполнена по прогрессивной технологии IML. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Набор "Принцесса" №15:ведро большое с наклейкой,ситечко




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ведро большое с наклейкой — 1 шт., лопата — 1 шт., грабли — 1 шт., ситечко большое — 1 шт., лейка — 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Все дети любят играть на свежем воздухе! Компания «Полесье» предлагает провести время с пользой, интересно с летними наборами Disney. Ведро большое полностью украшено наклейкой с изображением персонажей из популярных мультфильмов производства Disney. Красочная наклейка не стирается, устойчива к воздействию воды и песка, так как выполнена по прогрессивной технологии IML. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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