Набор "Принцесса" №15:ведро большое с наклейкой,ситечко
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%610 руб. 1 343 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ведро большое с наклейкой — 1 шт., лопата — 1 шт., грабли — 1 шт., ситечко большое — 1 шт., лейка — 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х45х37
Вес, г.
567
Описание товара Набор "Принцесса" №15:ведро большое с наклейкой,ситечко
Все дети любят играть на свежем воздухе! Компания «Полесье» предлагает провести время с пользой, интересно с летними наборами Disney. Ведро большое полностью украшено наклейкой с изображением персонажей из популярных мультфильмов производства Disney. Красочная наклейка не стирается, устойчива к воздействию воды и песка, так как выполнена по прогрессивной технологии IML. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ведро большое с наклейкой — 1 шт., лопата — 1 шт., грабли — 1 шт., ситечко большое — 1 шт., лейка — 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Все дети любят играть на свежем воздухе! Компания «Полесье» предлагает провести время с пользой, интересно с летними наборами Disney. Ведро большое полностью украшено наклейкой с изображением персонажей из популярных мультфильмов производства Disney. Красочная наклейка не стирается, устойчива к воздействию воды и песка, так как выполнена по прогрессивной технологии IML. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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