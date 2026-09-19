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Набор ветеринара в коробке 44558 купить с доставкой в Москве
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Набор ветеринара в коробке 44558

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Набор ветеринара в коробке 44558
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 580 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494154
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом-чемодан, фигурки(4), стол, кушетка, еда, медицинские приборы, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х13
Вес, г.
889

Описание товара Набор ветеринара в коробке 44558

Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.

Отзывы о товаре Набор ветеринара в коробке 44558




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом-чемодан, фигурки(4), стол, кушетка, еда, медицинские приборы, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ветеринара в коробке 44558 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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