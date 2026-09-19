Набор Стилист(манекен 17см,расческа,косметика) в коробке 8401
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%930 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396656
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
манекен 17 см, расческа, косметика, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х10
Вес, г.
400
Описание товара Набор Стилист(манекен 17см,расческа,косметика) в коробке 8401
Игрушка позволит Вашему ребенку создавать различные прически., В комплект также входят аксессуары для создания причесок, с помощью которых ребенок сможет почувствовать себя настоящим парикмахером.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
манекен 17 см, расческа, косметика, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игрушка позволит Вашему ребенку создавать различные прически., В комплект также входят аксессуары для создания причесок, с помощью которых ребенок сможет почувствовать себя настоящим парикмахером.
Набор Стилист(манекен 17см,расческа,косметика) в коробке 8401 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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