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Набор Технолог Castlecraft "Пиратский капкан" крепость арт. 00345 /4 купить с доставкой в Москве
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Набор Технолог Castlecraft "Пиратский капкан" крепость арт. 00345 /4

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Набор Технолог Castlecraft &quot;Пиратский капкан&quot; крепость арт. 00345 /4 - фото 1
Набор Технолог Castlecraft &quot;Пиратский капкан&quot; крепость арт. 00345 /4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Пиратский капкан&quot; крепость арт. 00345 /4 - фото 1
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Пиратский капкан&quot; крепость арт. 00345 /4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 030 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527628
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Характеристики

Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х9
Вес, кг.
1

Описание товара Набор Технолог Castlecraft "Пиратский капкан" крепость арт. 00345 /4

Игровой набор Технолог Castlecraft Пиратский капкан 00345 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Игровой набор-конструктор крепости с фигурками воинов включает различные элементы для сборки крепости и два отряда солдатиков, которым предстоит оборонять и нападать на крепость. Крепость перестраиваемая, собирае

Отзывы о товаре Набор Технолог Castlecraft "Пиратский капкан" крепость арт. 00345 /4




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Характеристики
Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Технолог Castlecraft Пиратский капкан 00345 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Игровой набор-конструктор крепости с фигурками воинов включает различные элементы для сборки крепости и два отряда солдатиков, которым предстоит оборонять и нападать на крепость. Крепость перестраиваемая, собирае
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Технолог Castlecraft "Пиратский капкан" крепость арт. 00345 /4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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