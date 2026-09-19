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Набор "Механик" в чемодане 43177 купить с доставкой в Москве
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Набор "Механик" в чемодане 43177

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Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 1
Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 2
Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 3
Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 4
Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 5
Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 1
  • Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 2
  • Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 3
  • Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 4
  • Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 5
  • Набор &quot;Механик&quot; в чемодане 43177 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
840 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398688
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х13
Вес, г.
800

Описание товара Набор "Механик" в чемодане 43177

Набор для мальчиков, состоящий из отвертки, гаечного ключа, а также соединительных пластин, уголков, винтов, гаек и самого главного атрибута слесаря - каски. Набор отлично подойдет для первого знакомства мальчика со слесарным инструментом, его назначением, принципами работы.,

Отзывы о товаре Набор "Механик" в чемодане 43177




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для мальчиков, состоящий из отвертки, гаечного ключа, а также соединительных пластин, уголков, винтов, гаек и самого главного атрибута слесаря - каски. Набор отлично подойдет для первого знакомства мальчика со слесарным инструментом, его назначением, принципами работы.,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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