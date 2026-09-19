Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%810 руб. 1 309 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396567
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, кастрюля, баночки (3 шт. ), контейнера (2 шт. ), тарелка (2 шт. ), держатель (2 шт), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, г.
458
Описание товара Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767
Игровой набор для девочек «Готовим пасту». Без механизмов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, кастрюля, баночки (3 шт. ), контейнера (2 шт. ), тарелка (2 шт. ), держатель (2 шт), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игровой набор для девочек «Готовим пасту». Без механизмов.
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767