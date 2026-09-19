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Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 купить с доставкой в Москве
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Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767

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Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 1
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 2
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 3
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 4
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 5
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 6
Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 1
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 2
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 3
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 4
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 5
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 6
  • Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
810 руб.  1 309 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396567
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, кастрюля, баночки (3 шт. ), контейнера (2 шт. ), тарелка (2 шт. ), держатель (2 шт), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, г.
458

Описание товара Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767

Игровой набор для девочек «Готовим пасту». Без механизмов.

Отзывы о товаре Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, кастрюля, баночки (3 шт. ), контейнера (2 шт. ), тарелка (2 шт. ), держатель (2 шт), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор для девочек «Готовим пасту». Без механизмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Кухня(12 предметов)посуда,продукты в коробке 3258/200152767 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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