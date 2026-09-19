Детский кухонный набор "Кухонный" (24 предмета) У525
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%680 руб. 1 309 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487355
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кастрюля, сковорода, разделочная доска, вилки 4 шт., ложки столовые 4 шт., ножи 4 шт., десерт.тарелки 4 шт., тарелки 4 шт., поднос
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х2
Вес, г.
493
Описание товара Детский кухонный набор "Кухонный" (24 предмета) У525
Игровой набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые социальные и бытовые навыки. Набор изготовлен из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кастрюля, сковорода, разделочная доска, вилки 4 шт., ложки столовые 4 шт., ножи 4 шт., десерт.тарелки 4 шт., тарелки 4 шт., поднос
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игровой набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые социальные и бытовые навыки. Набор изготовлен из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС.
Детский кухонный набор "Кухонный" (24 предмета) У525 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Детский кухонный набор "Кухонный" (24 предмета) У525