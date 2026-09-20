Развивающая доска Нескучные игры "Три поросенка" арт.8012 (37х18) /16
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 220 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524376
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х1
Вес, г.
500
Описание товара Развивающая доска Нескучные игры "Три поросенка" арт.8012 (37х18) /16
Бизиборд Нескучные игры Три поросенка, 8012/16 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.
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Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Бизиборд Нескучные игры Три поросенка, 8012/16 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.
Развивающая доска Нескучные игры "Три поросенка" арт.8012 (37х18) /16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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