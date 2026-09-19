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Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385 купить с доставкой в Москве
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Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385

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Юла-карусель &quot;Лесная сказка&quot; 17 см в пакете 01385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
850 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393604
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, г.
350

Описание товара Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385

Юла Лесная сказка это динамичная игрушка, которая приведёт восторг малыша своими яркими насыщенными цветами и забавным вращением. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились лесные зверушки. Чтобы наблюдать,  как они забавно кружатся нужно нажать на кнопку пускового механизма. Волчок развивает у детей координацию движений, учит концентрировать своё внимание на определённом предмете.

Отзывы о товаре Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Описание
Юла Лесная сказка это динамичная игрушка, которая приведёт восторг малыша своими яркими насыщенными цветами и забавным вращением. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились лесные зверушки. Чтобы наблюдать,  как они забавно кружатся нужно нажать на кнопку пускового механизма. Волчок развивает у детей координацию движений, учит концентрировать своё внимание на определённом предмете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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