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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 860 руб.
3 145
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392131
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Описание товара Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392
Развивающие игрушки для малышей Viga предназначены для детей в возрасте от 1 до 3 лет и предлагают увлекательное и полезное времяпрепровождение для маленьких исследователей. Эти игрушки разработаны с учетом потребностей детей обоих полов, что делает их универсальным выбором для всех малышей. Рекомендуемый возраст для начала использования составляет 12 месяцев, что позволяет даже самым юным детям начать развивать свои навыки и способности.
Игрушки бренда VIGA славятся высоким качеством и безопасностью, обеспечивая родителям спокойствие за своих малышей. Развивающие игрушки от Viga помогают детям улучшать мелкую моторику, координацию, логическое мышление и воображение. Каждая игрушка тщательно продумана, чтобы стать не только источником развлечения, но и важным инструментом в обучении и развитии ребенка.
Выбирая развивающие игрушки Viga, вы инвестируете в счастливое и гармоничное детство вашего малыша.
Развивающие игрушки для малышей Viga предназначены для детей в возрасте от 1 до 3 лет и предлагают увлекательное и полезное времяпрепровождение для маленьких исследователей. Эти игрушки разработаны с учетом потребностей детей обоих полов, что делает их универсальным выбором для всех малышей. Рекомендуемый возраст для начала использования составляет 12 месяцев, что позволяет даже самым юным детям начать развивать свои навыки и способности.
Игрушки бренда VIGA славятся высоким качеством и безопасностью, обеспечивая родителям спокойствие за своих малышей. Развивающие игрушки от Viga помогают детям улучшать мелкую моторику, координацию, логическое мышление и воображение. Каждая игрушка тщательно продумана, чтобы стать не только источником развлечения, но и важным инструментом в обучении и развитии ребенка.
Выбирая развивающие игрушки Viga, вы инвестируете в счастливое и гармоничное детство вашего малыша.
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