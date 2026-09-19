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Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392 купить с доставкой в Москве
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Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392

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Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392 - фото 1
Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392 - фото 1
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 860 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392131
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
611

Описание товара Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392

Развивающие игрушки для малышей Viga предназначены для детей в возрасте от 1 до 3 лет и предлагают увлекательное и полезное времяпрепровождение для маленьких исследователей. Эти игрушки разработаны с учетом потребностей детей обоих полов, что делает их универсальным выбором для всех малышей. Рекомендуемый возраст для начала использования составляет 12 месяцев, что позволяет даже самым юным детям начать развивать свои навыки и способности. Игрушки бренда VIGA славятся высоким качеством и безопасностью, обеспечивая родителям спокойствие за своих малышей. Развивающие игрушки от Viga помогают детям улучшать мелкую моторику, координацию, логическое мышление и воображение. Каждая игрушка тщательно продумана, чтобы стать не только источником развлечения, но и важным инструментом в обучении и развитии ребенка. Выбирая развивающие игрушки Viga, вы инвестируете в счастливое и гармоничное детство вашего малыша.

Отзывы о товаре Пирамидка-кубики в коробке VIGA VG50392




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающие игрушки для малышей Viga предназначены для детей в возрасте от 1 до 3 лет и предлагают увлекательное и полезное времяпрепровождение для маленьких исследователей. Эти игрушки разработаны с учетом потребностей детей обоих полов, что делает их универсальным выбором для всех малышей. Рекомендуемый возраст для начала использования составляет 12 месяцев, что позволяет даже самым юным детям начать развивать свои навыки и способности. Игрушки бренда VIGA славятся высоким качеством и безопасностью, обеспечивая родителям спокойствие за своих малышей. Развивающие игрушки от Viga помогают детям улучшать мелкую моторику, координацию, логическое мышление и воображение. Каждая игрушка тщательно продумана, чтобы стать не только источником развлечения, но и важным инструментом в обучении и развитии ребенка. Выбирая развивающие игрушки Viga, вы инвестируете в счастливое и гармоничное детство вашего малыша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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