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Шнуровка в коробке VIGA 50538 купить с доставкой в Москве
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Шнуровка в коробке VIGA 50538

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Шнуровка в коробке VIGA 50538
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 440 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392108
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
детали игрового нвбора, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х21х19
Вес, г.
458

Описание товара Шнуровка в коробке VIGA 50538

Набор содержит восемь различных плоских фигур и столько же шнурков соответствующих цветов. Ребенку необходимо подобрать шнурки по цвету и продеть их в отверстия по краям форм. Игрушка способствует развитию координации рук и глаз, мелкой моторики, воображения. Ребенок также в игровой форме может узнать об основных цветах и геометрических формах.

Отзывы о товаре Шнуровка в коробке VIGA 50538




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
детали игрового нвбора, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор содержит восемь различных плоских фигур и столько же шнурков соответствующих цветов. Ребенку необходимо подобрать шнурки по цвету и продеть их в отверстия по краям форм. Игрушка способствует развитию координации рук и глаз, мелкой моторики, воображения. Ребенок также в игровой форме может узнать об основных цветах и геометрических формах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнуровка в коробке VIGA 50538 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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