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Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851 купить с доставкой в Москве
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Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851

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Шнуровка &quot;Транспорт&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851 - фото 1
Шнуровка &quot;Транспорт&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Шнуровка &quot;Транспорт&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851 - фото 1
  • Шнуровка &quot;Транспорт&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 230 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392125
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
13 элементов, шнурок
Максимальный возраст
3
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
417

Описание товара Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851

В состав набора входят 12 деревянных фигурок: машинки, светофор, знак, кустарник. В фигурках проделаны сквозные отверстия. Также в набор входит шнурок с деревянной палочкой на конце, на который можно нанизывать фигурки-бусинки.

Отзывы о товаре Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
13 элементов, шнурок
Максимальный возраст
3
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
В состав набора входят 12 деревянных фигурок: машинки, светофор, знак, кустарник. В фигурках проделаны сквозные отверстия. Также в набор входит шнурок с деревянной палочкой на конце, на который можно нанизывать фигурки-бусинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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