Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 230 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
13 элементов, шнурок
Максимальный возраст
3
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
417
Описание товара Шнуровка "Транспорт"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59851
В состав набора входят 12 деревянных фигурок: машинки, светофор, знак, кустарник. В фигурках проделаны сквозные отверстия. Также в набор входит шнурок с деревянной палочкой на конце, на который можно нанизывать фигурки-бусинки.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
13 элементов, шнурок
Максимальный возраст
3
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
В состав набора входят 12 деревянных фигурок: машинки, светофор, знак, кустарник. В фигурках проделаны сквозные отверстия. Также в набор входит шнурок с деревянной палочкой на конце, на который можно нанизывать фигурки-бусинки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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