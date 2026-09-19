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Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389 купить с доставкой в Москве
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Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389

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Юла-карусель &quot;Цирк&quot; 17 см в пакете 01389 - фото 1
Юла-карусель &quot;Цирк&quot; 17 см в пакете 01389 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Юла-карусель &quot;Цирк&quot; 17 см в пакете 01389 - фото 1
  • Юла-карусель &quot;Цирк&quot; 17 см в пакете 01389 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
950 руб.  1 479 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393596
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х17
Вес, г.
390

Описание товара Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389

Юла-карусель  Цирк - это игрушка с плоским дном и прозрачным куполом. По своему внешнему виду юла напоминает купол цирка,  внутри которого расположились различные зверушки. Под куполом «цирка» находятся разноцветные шарики. Чтобы запустить игрушку в движение необходимо легко нажать на ручку. Во время вращения юлы яркие разноцветные фигурки животных будут вращаться, словно на карусели, а шарики над ними забавно подпрыгивать и греметь.

Отзывы о товаре Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Юла-карусель  Цирк - это игрушка с плоским дном и прозрачным куполом. По своему внешнему виду юла напоминает купол цирка,  внутри которого расположились различные зверушки. Под куполом «цирка» находятся разноцветные шарики. Чтобы запустить игрушку в движение необходимо легко нажать на ручку. Во время вращения юлы яркие разноцветные фигурки животных будут вращаться, словно на карусели, а шарики над ними забавно подпрыгивать и греметь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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