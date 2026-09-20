Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 170 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524381
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х1
Вес, г.
500
Описание товара Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32)
Бизиборд Нескучные игры Кошки-мышки, 7905 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Бизиборд Нескучные игры Кошки-мышки, 7905 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.
Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32)