Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286
Разноцветный конструктор-городок с нарисованными на деталях животными Африки, которые у нас живут в зоопарках. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий, фигур, сортировать по цветам, виду животных, по форме фигурок и многое другое. Конструктор «Зоопарк» - надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку и даже крокодильчика с длинным хвостом. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С конструктором «Зоопарк» малыш сможет постичь азы архитектуры, научится любить животных
Отзывы о товаре Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286