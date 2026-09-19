Конструктор 100 дет.(буквы, цифры)в ведре VIGA 50288
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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 360 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
100 деталей, упаковка-ведро
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х22
Вес, кг.
2.4
Описание товара Конструктор 100 дет.(буквы, цифры)в ведре VIGA 50288
Блочный деревянный конструктор с буквами и цифрами непременно понравится вашему ребенку. Материал - экологически чистое дерево, покрытое безопасными красками. В наборе идут целых разнообразных 100 деталей. С помощью данного конструктора малыш сможет построить не только башни и замки, но и выучить буквы английского алфавита, цифры, изучить простые математические примеры. А также такой конструктор развивает мелкую моторику рук, воображение, пространственное мышление, восприятие формы и цвета, математические навыки.
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Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
100 деталей, упаковка-ведро
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Блочный деревянный конструктор с буквами и цифрами непременно понравится вашему ребенку. Материал - экологически чистое дерево, покрытое безопасными красками. В наборе идут целых разнообразных 100 деталей. С помощью данного конструктора малыш сможет построить не только башни и замки, но и выучить буквы английского алфавита, цифры, изучить простые математические примеры. А также такой конструктор развивает мелкую моторику рук, воображение, пространственное мышление, восприятие формы и цвета, математические навыки.
Конструктор 100 дет.(буквы, цифры)в ведре VIGA 50288 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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