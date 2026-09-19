Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833
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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 200 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417670
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
9 кубиков, подставка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
513
Описание товара Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833
С этой забавной головоломкой-блоком могут быть озадачены четыре разных сельскохозяйственных животных. При правильном размещении деревянных блоков в держателе появляются изображения лошади, коровы, свиньи и собаки. Головоломка помогает развить моторику и координацию рук и глаз.
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Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
9 кубиков, подставка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
С этой забавной головоломкой-блоком могут быть озадачены четыре разных сельскохозяйственных животных. При правильном размещении деревянных блоков в держателе появляются изображения лошади, коровы, свиньи и собаки. Головоломка помогает развить моторику и координацию рук и глаз.
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