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Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833 купить с доставкой в Москве
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Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833

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Пирамидки-кубики &quot;Ферма&quot;в коробке 50833
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 200 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417670
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
9 кубиков, подставка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
513

Описание товара Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833

С этой забавной головоломкой-блоком могут быть озадачены четыре разных сельскохозяйственных животных. При правильном размещении деревянных блоков в держателе появляются изображения лошади, коровы, свиньи и собаки. Головоломка помогает развить моторику и координацию рук и глаз.

Отзывы о товаре Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
9 кубиков, подставка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
С этой забавной головоломкой-блоком могут быть озадачены четыре разных сельскохозяйственных животных. При правильном размещении деревянных блоков в держателе появляются изображения лошади, коровы, свиньи и собаки. Головоломка помогает развить моторику и координацию рук и глаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пирамидки-кубики "Ферма"в коробке 50833 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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