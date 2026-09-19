Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 600 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы (4 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х4
Вес, г.
458
Описание товара Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG
Набор магнитов Viga Toys (Вига Тойс) Дети содержит 12 элементов с двусторонним рисунком. Из магнитов набора можно собрать объемные фигурки - 4 девочки и 4 мальчика разных рас. Благодаря этому набору дети научатся подбирать элементы и составлять целое из частей, а также получат представление о человеке и отличиях человеческих рас
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы (4 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор магнитов Viga Toys (Вига Тойс) Дети содержит 12 элементов с двусторонним рисунком. Из магнитов набора можно собрать объемные фигурки - 4 девочки и 4 мальчика разных рас. Благодаря этому набору дети научатся подбирать элементы и составлять целое из частей, а также получат представление о человеке и отличиях человеческих рас
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