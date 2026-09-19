Пирамида "Гигант" 110 см У611
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 770 руб. 3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.21х0.21
Вес, кг.
2.34
Описание товара Пирамида "Гигант" 110 см У611
Пирамида Гигант несомненно привлечет внимание ребенка. Яркие, крупные кольца удобно держать в руках, они выполнены из качественного пластика в соответствии ГОСТ, и не имеют острых краев и резкого запаха. Занятие с пирамидой развивает у ребенка большое количество навыков: учит различать цвета, развивает координацию движений, узнает понятие логика. В собранном виде пирамида составляет 110 см. Изготовлена из пластмассы.
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Пирамида Гигант несомненно привлечет внимание ребенка. Яркие, крупные кольца удобно держать в руках, они выполнены из качественного пластика в соответствии ГОСТ, и не имеют острых краев и резкого запаха. Занятие с пирамидой развивает у ребенка большое количество навыков: учит различать цвета, развивает координацию движений, узнает понятие логика. В собранном виде пирамида составляет 110 см. Изготовлена из пластмассы.
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