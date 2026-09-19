Стучалка "Домик" Стеллар 01921
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 110 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
домик, молоточек, шарики, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик (полипропилен)
Минимальный возраст
1
Пол
для девочек, для мальчиков
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х19х17
Вес, г.
600
Описание товара Стучалка "Домик" Стеллар 01921
Стучалка "Домик" от компании Stellar непременно привлечет внимание малышей своим необычным красочным внешним видом. Яркая и увлекательная игрушка выполнена в виде очаровательного домика. Крыша игрушки оснащена 3 трубами с отверстиями для установки шариков, по которым малыши будут стучать молоточком, наблюдая как сферы проваливаются в дымоход, затем волшебным образом выкатываются из двери домика. Игра с данным набором благотворно повлияет на разностороннее развитие детей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
домик, молоточек, шарики, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик (полипропилен)
Минимальный возраст
1
Пол
для девочек, для мальчиков
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Стучалка "Домик" от компании Stellar непременно привлечет внимание малышей своим необычным красочным внешним видом. Яркая и увлекательная игрушка выполнена в виде очаровательного домика. Крыша игрушки оснащена 3 трубами с отверстиями для установки шариков, по которым малыши будут стучать молоточком, наблюдая как сферы проваливаются в дымоход, затем волшебным образом выкатываются из двери домика. Игра с данным набором благотворно повлияет на разностороннее развитие детей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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