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Характеристики
Тип товара
Бизиборд
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 220 руб.
1 666
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524375
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Описание товара Развивающая доска Нескучные игры "Козлята и волк" арт.8037/ 16
Бизиборд Нескучные игры Козлята и волк, 8037/16 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки Волк и семеро козлят. На доске расположены: – 2 шестеренки, которые можно вращать одновременно. Шестеренки можно снять с панели и поменять местами. – 2 замочка-крючка – Вынимающиеся вкладыши. Многие выемки двухслойные, сначала вынимается предмет интерьера, а за ним прячутся козлята. Фигурки козлят также вынимаются из основы. – Откидывающийся мост. Авторы предложили свою концовку сказки: волк падает с моста в реку, от удара его пузо лопается и козлята выбираются наружу. С помощью такой доски можно очень интересно разыграть сказку. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.
Бизиборд Нескучные игры Козлята и волк, 8037/16 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки Волк и семеро козлят. На доске расположены: – 2 шестеренки, которые можно вращать одновременно. Шестеренки можно снять с панели и поменять местами. – 2 замочка-крючка – Вынимающиеся вкладыши. Многие выемки двухслойные, сначала вынимается предмет интерьера, а за ним прячутся козлята. Фигурки козлят также вынимаются из основы. – Откидывающийся мост. Авторы предложили свою концовку сказки: волк падает с моста в реку, от удара его пузо лопается и козлята выбираются наружу. С помощью такой доски можно очень интересно разыграть сказку. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.
Развивающая доска Нескучные игры "Козлята и волк" арт.8037/ 16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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