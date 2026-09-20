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Развивающая доска Нескучные игры "Козлята и волк" арт.8037/ 16 купить с доставкой в Москве
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Развивающая доска Нескучные игры "Козлята и волк" арт.8037/ 16

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Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 1
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 2
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 3
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 4
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 5
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 6
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 7
Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 1
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 2
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 3
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 4
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 5
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 6
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 7
  • Развивающая доска Нескучные игры &quot;Козлята и волк&quot; арт.8037/ 16 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 220 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524375
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х1
Вес, г.
500

Описание товара Развивающая доска Нескучные игры "Козлята и волк" арт.8037/ 16

Бизиборд Нескучные игры Козлята и волк, 8037/16 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки Волк и семеро козлят. На доске расположены: – 2 шестеренки, которые можно вращать одновременно. Шестеренки можно снять с панели и поменять местами. – 2 замочка-крючка – Вынимающиеся вкладыши. Многие выемки двухслойные, сначала вынимается предмет интерьера, а за ним прячутся козлята. Фигурки козлят также вынимаются из основы. – Откидывающийся мост. Авторы предложили свою концовку сказки: волк падает с моста в реку, от удара его пузо лопается и козлята выбираются наружу. С помощью такой доски можно очень интересно разыграть сказку. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.

Отзывы о товаре Развивающая доска Нескучные игры "Козлята и волк" арт.8037/ 16




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Бизиборд Нескучные игры Козлята и волк, 8037/16 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки Волк и семеро козлят. На доске расположены: – 2 шестеренки, которые можно вращать одновременно. Шестеренки можно снять с панели и поменять местами. – 2 замочка-крючка – Вынимающиеся вкладыши. Многие выемки двухслойные, сначала вынимается предмет интерьера, а за ним прячутся козлята. Фигурки козлят также вынимаются из основы. – Откидывающийся мост. Авторы предложили свою концовку сказки: волк падает с моста в реку, от удара его пузо лопается и козлята выбираются наружу. С помощью такой доски можно очень интересно разыграть сказку. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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