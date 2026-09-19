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Шнуровка "Яблоко"(дерево)в коробке VIGA 56276 купить с доставкой в Москве
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Шнуровка "Яблоко"(дерево)в коробке VIGA 56276

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Шнуровка &quot;Яблоко&quot;(дерево)в коробке VIGA 56276 - фото 1
Шнуровка &quot;Яблоко&quot;(дерево)в коробке VIGA 56276 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Шнуровка &quot;Яблоко&quot;(дерево)в коробке VIGA 56276 - фото 1
  • Шнуровка &quot;Яблоко&quot;(дерево)в коробке VIGA 56276 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
940 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392106
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
313

Описание товара Шнуровка "Яблоко"(дерево)в коробке VIGA 56276

Маленький червячок живет в аппетитном яблоке, а проследить за его передвижением можно при помощи желтого шнура. Игрушка помогает развитию внимания, а также координации работы рук и глаз, благоприятно способствует физическим навыкам ребенка. В ходе игры ваш малыш получит море положительных эмоций.

Отзывы о товаре Шнуровка "Яблоко"(дерево)в коробке VIGA 56276




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Маленький червячок живет в аппетитном яблоке, а проследить за его передвижением можно при помощи желтого шнура. Игрушка помогает развитию внимания, а также координации работы рук и глаз, благоприятно способствует физическим навыкам ребенка. В ходе игры ваш малыш получит море положительных эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнуровка "Яблоко"(дерево)в коробке VIGA 56276 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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