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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 060 руб.
1 649
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527728
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Описание товара Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 под роспись 7703 понравится любому малышу. Оптимальна для развивающих занятий с детьми в возрасте от 3 лет. Раскрашивая фигурки, ребенок тренирует мелкую моторику, координацию движений, развивает воображение, творческие способности и учится гармонично сочетать цвета и оттенки. Юный художник может ориентироваться на шаблоны или задействовать фантазию и придумать костюм для матрешки самостоятельно. В наборе поставляется 10 фигурок разного размера и традиционной формы, каждая из которых изготовлена из древесины. Качественный материал не подвержен деформации, а краситель полностью высыхает на гладкой поверхности в течение короткого промежутка времени. После росписи матрешек можно использовать для игры или в качестве предмета декора.
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 под роспись 7703 понравится любому малышу. Оптимальна для развивающих занятий с детьми в возрасте от 3 лет. Раскрашивая фигурки, ребенок тренирует мелкую моторику, координацию движений, развивает воображение, творческие способности и учится гармонично сочетать цвета и оттенки. Юный художник может ориентироваться на шаблоны или задействовать фантазию и придумать костюм для матрешки самостоятельно. В наборе поставляется 10 фигурок разного размера и традиционной формы, каждая из которых изготовлена из древесины. Качественный материал не подвержен деформации, а краситель полностью высыхает на гладкой поверхности в течение короткого промежутка времени. После росписи матрешек можно использовать для игры или в качестве предмета декора.
Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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