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Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703 купить с доставкой в Москве
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Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703

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Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 060 руб.  1 649 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527728
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
заготовки, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 5 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х8
Вес, г.
500

Описание товара Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703

Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 под роспись 7703 понравится любому малышу. Оптимальна для развивающих занятий с детьми в возрасте от 3 лет. Раскрашивая фигурки, ребенок тренирует мелкую моторику, координацию движений, развивает воображение, творческие способности и учится гармонично сочетать цвета и оттенки. Юный художник может ориентироваться на шаблоны или задействовать фантазию и придумать костюм для матрешки самостоятельно. В наборе поставляется 10 фигурок разного размера и традиционной формы, каждая из которых изготовлена из древесины. Качественный материал не подвержен деформации, а краситель полностью высыхает на гладкой поверхности в течение короткого промежутка времени. После росписи матрешек можно использовать для игры или в качестве предмета декора.

Отзывы о товаре Матрешка Нескучные игры 10 в 1 под роспись арт.7703




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
заготовки, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 5 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 под роспись 7703 понравится любому малышу. Оптимальна для развивающих занятий с детьми в возрасте от 3 лет. Раскрашивая фигурки, ребенок тренирует мелкую моторику, координацию движений, развивает воображение, творческие способности и учится гармонично сочетать цвета и оттенки. Юный художник может ориентироваться на шаблоны или задействовать фантазию и придумать костюм для матрешки самостоятельно. В наборе поставляется 10 фигурок разного размера и традиционной формы, каждая из которых изготовлена из древесины. Качественный материал не подвержен деформации, а краситель полностью высыхает на гладкой поверхности в течение короткого промежутка времени. После росписи матрешек можно использовать для игры или в качестве предмета декора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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