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Пазл 4в1 "Ферма" (дерево)в коробке VIGA VG50069 купить с доставкой в Москве
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Пазл 4в1 "Ферма" (дерево)в коробке VIGA VG50069

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Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 1
Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 2
Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 3
Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 4
Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазл
  • Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 1
  • Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 2
  • Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 3
  • Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 4
  • Пазл 4в1 &quot;Ферма&quot; (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
860 руб.  1 428 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392113
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазл
Комплектация
48 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
396

Описание товара Пазл 4в1 "Ферма" (дерево)в коробке VIGA VG50069

В коробке 4 красочных деревянных пазла с изображениями сельскохозяйственных животных. Их можно собирать отдельно либо соединить в один большой пазл

Отзывы о товаре Пазл 4в1 "Ферма" (дерево)в коробке VIGA VG50069




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазл
Комплектация
48 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
В коробке 4 красочных деревянных пазла с изображениями сельскохозяйственных животных. Их можно собирать отдельно либо соединить в один большой пазл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл 4в1 "Ферма" (дерево)в коробке VIGA VG50069 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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