Лабиринт-балансир в коробке 50668
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 600 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494155
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 4 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х7
Вес, кг.
1.25
Описание товара Лабиринт-балансир в коробке 50668
Развивающий модуль-лабиринт от известного производителя Viga сделан из дерева самого высокого качества. Этот модуль непременно заинтересует вашего малыша, который с удовольствием будет играть, развивая логическое мышление.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 4 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Развивающий модуль-лабиринт от известного производителя Viga сделан из дерева самого высокого качества. Этот модуль непременно заинтересует вашего малыша, который с удовольствием будет играть, развивая логическое мышление.
Лабиринт-балансир в коробке 50668 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лабиринт-балансир в коробке 50668