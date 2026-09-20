3D Развивающая доска Нескучные игры "Водопой на Лимпопо" (Африка) 37х1х31 арт.7990 /25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 060 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524365
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (47 шт.), упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1
Описание товара 3D Развивающая доска Нескучные игры "Водопой на Лимпопо" (Африка) 37х1х31 арт.7990 /25
Развивающая игрушка Нескучные игры Водопой на Лимпопо, 7990/25 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (47 шт.), упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Развивающая игрушка Нескучные игры Водопой на Лимпопо, 7990/25 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.
3D Развивающая доска Нескучные игры "Водопой на Лимпопо" (Африка) 37х1х31 арт.7990 /25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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