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Блочный пазл "Собери фигуры" (дерево) в коробке VIGA VG58573 купить с доставкой в Москве
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Блочный пазл "Собери фигуры" (дерево) в коробке VIGA VG58573

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Блочный пазл &quot;Собери фигуры&quot; (дерево) в коробке VIGA VG58573
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 930 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392101
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровая панель, 18 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х3
Вес, г.
813

Описание товара Блочный пазл "Собери фигуры" (дерево) в коробке VIGA VG58573

Геометрический вкладыш Часть-Целое - представляет собой деревянную доску, в основе выпилены углубления, внутри которых из двух, трёх деталей нужно собрать цельные геометрические фигуры. Пазл познакомит ребенка с такими геометрическими фигурами как: круг, шестиугольник и квадрат, понятиями часть и целое и поможет выучить основные цвета: красный, желтый, синий и зеленый.

Отзывы о товаре Блочный пазл "Собери фигуры" (дерево) в коробке VIGA VG58573




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровая панель, 18 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геометрический вкладыш Часть-Целое - представляет собой деревянную доску, в основе выпилены углубления, внутри которых из двух, трёх деталей нужно собрать цельные геометрические фигуры. Пазл познакомит ребенка с такими геометрическими фигурами как: круг, шестиугольник и квадрат, понятиями часть и целое и поможет выучить основные цвета: красный, желтый, синий и зеленый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блочный пазл "Собери фигуры" (дерево) в коробке VIGA VG58573 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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