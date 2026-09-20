Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый
Клавиатура A4Tech – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональными компьютерами. Данная мембранная клавиатура отличается простым и удобным проводным подключением через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к вашему ПК. Эргономичный дизайн и классическая черная цветовая схема прекрасно вписываются в любой интерьер рабочего места. Клавиатура оснащена стандартной раскладкой с 104 клавишами, включая клавишу функции (Fn), что позволяет легко управлять различными функциями и создавать макросы. Со своим весом в 534 грамма, клавиатура A4Tech достаточно легкая для комфортного использования, но при этом устойчивая на рабочей поверхности. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает удобство расположения устройства на вашем столе. Эта клавиатура от бренда A4Tech станет отличным выбором для пользователей, ценящих качество и практичность при работе на ПК.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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