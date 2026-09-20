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Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 купить с доставкой в Москве
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Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31

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Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 1
Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 2
Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 3
Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 1
  • Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 2
  • Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 3
  • Сенсорный планшет Умка &quot;Новогодняя Азбука&quot; на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
820 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511466
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Характеристики

Бренд
Умка
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
картон/металл/пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х24
Вес, г.
300

Описание товара Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31

Сенсорный планшет на передней стороне имеет кнопки, нажимая которые, зазвучат 3 песни, 34 стиха и сказки. На планшете меняется 9 режимов работы и регулируется уровень громкости. С ним ребёнок выучит цвета, счёт, буквы.

Отзывы о товаре Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31




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Характеристики
Бренд
Умка
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
картон/металл/пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный планшет на передней стороне имеет кнопки, нажимая которые, зазвучат 3 песни, 34 стиха и сказки. На планшете меняется 9 режимов работы и регулируется уровень громкости. С ним ребёнок выучит цвета, счёт, буквы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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