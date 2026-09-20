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Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757 купить с доставкой в Москве
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Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757

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Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527730
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
фигурки (7 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х8
Вес, г.
650

Описание товара Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757

Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная Р-45/757 понравится любому малышу. Предназначена для детей старше 2 лет. В наборе поставляется семь фигурок традиционной формы, каждая из которых по размеру меньше предыдущей. Ребенок может ознакомиться с народными игрушками или задействовать фантазию, чтобы придумать новый наряд для фигурки. В процессе занятий дети развивают творческие способности и умение гармонично сочетать разные цвета. Фигурки можно использовать для декора детской комнаты или для интересных сюжетных игр. Матрешки произведены из долговечной древесины с качественно обработанной поверхностью.

Отзывы о товаре Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
фигурки (7 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная Р-45/757 понравится любому малышу. Предназначена для детей старше 2 лет. В наборе поставляется семь фигурок традиционной формы, каждая из которых по размеру меньше предыдущей. Ребенок может ознакомиться с народными игрушками или задействовать фантазию, чтобы придумать новый наряд для фигурки. В процессе занятий дети развивают творческие способности и умение гармонично сочетать разные цвета. Фигурки можно использовать для декора детской комнаты или для интересных сюжетных игр. Матрешки произведены из долговечной древесины с качественно обработанной поверхностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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